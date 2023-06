Bundesumweltministerin Lemke fordert Stopp des Salzeintrags in die Oder

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz und Baerbock kritisieren Sprengung des Staudamms

Kiew: Außenministerin Baerbock macht Russland für die Überflutungen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich. Die Grünen-Politikerin sagte, für diese menschengemachte Umweltkatastrophe gebe es nur einen Verantwortlichen: den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Mit dem Kachowka-Damm werde ein ziviler Staudamm in Nähe eines Kernkraftwerks als Kriegswaffe missbraucht und das Leben der Menschen in der Umgebung in höchste Gefahr gebracht. Bundeskanzler Scholz bezeichnete den Angriff auf den Kachowka-Staudamm als neue Dimension des Ukraine-Kriegs. Das passe zu der Art und Weise wie Russlands Präsident Putin diesen Krieg führe, so Scholz in Berlin. Er versprach der Ukraine ein weiteres Mal so viel Unterstützung wie nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2023 18:00 Uhr