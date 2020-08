Bundestrainer Löw nominiert wieder Sane und Süle

BRK verfügt nur über geringe Bestände an Blutkonserven

München: Das Bayerische Rote Kreuz klagt weiterhin über geringe Bestände an Blutkonserven. Wie der Blutspendedienst der Organisation mitteilte, befinden sich diese kontinuierlich am unteren Rand. Der Blutspendedienst ruft deshalb zu mehr Blutspenden auf. Dabei werde auch zur Spende zugelassen, wer sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten habe. Voraussetzung sei ein negativer Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Eine Blutspende sei an zahlreichen Standorten in ganz Bayern möglich, so das BRK.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 23:00 Uhr