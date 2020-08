Bundestrainer Löw nominiert wieder SanÃ© und Süle

München will Alkoholverbot bei steigenden Corona-Zahlen einführen

München: Die bayerische Landeshauptstadt will ein Alkoholverbot für den öffentlichen Raum einführen - sollten die Corona-Infektionen weiter steigen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Demnach könnte es untersagt werden, ab 21 Uhr Alkohol zu verkaufen und ab 23 Uhr Alkohol in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Dies tritt in Kraft, wenn in München innerhalb einer Woche mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet werden. Zuletzt lag der Wert bei knapp 28. Oberbürgermeister Reiter sagte, es gelte noch einschneidendere Maßnahmen zu vermeiden, wie die Schließung von Schulen und Kitas. In Bamberg und in Nürnberg ist es schon seit einigen Wochen verboten, in bestimmten Teilen der Altstadt am Wochenende Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 15:00 Uhr