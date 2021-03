Bundestrainer Löw erklärt seinen Rückzug

Nachrichtenarchiv - 11.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat die Hintergründe seiner Rücktrittsankündigung erklärt. Auf einer Pressekonferenz sagte Löw, im Vorfeld der Heim-EM 2024 sei jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen. Seine 15 Jahre im Amt bezeichnete Löw als eine "Ewigkeit" - jetzt sei eine Zeit der Erneuerung und Veränderung. Auch DFB-Präsident Keller sprach vom richtigen Zeitpunkt. So könne der Verband in aller Ruhe die Nachfolge vorbereiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 15:00 Uhr