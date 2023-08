Bundestrainer Flick streicht Goretzka und Werner aus DFB-Kader

Zum Fußball: Neun Monate vor der Heim-EM zeigt sich Bundestrainer Flick experimentierfreudig. Für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich verzichtet der DFB-Coach auf etablierte Kräfte wie Leon Goretzka und Timo Werner. Neu ist Pascal Groß vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion. In einer Online-Pressekonferenz sagte Flick, man schaue genau hin, wer der Mannschaft Energie gebe. Das Spiel gegen Japan ist am 9., das gegen Frankreich am 12. September.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.08.2023 12:00 Uhr