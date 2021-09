Bundestagwahl: Wahllokale haben geöffnet

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundestagswahl hat begonnen: Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet - bis heute Abend 18 Uhr. Zur Wahl sind rund 60,4 Millionen Menschen aufgerufen, in Bayern sind es 9,4 Millionen Wahlberechtigte. Sie haben jeweils zwei Stimmen: Mit der Erststimme entscheiden sie über den Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis, die Zweitstimme vergeben sie für die Landesliste einer Partei. Diese Stimme entscheidet damit über die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag, also wie viele Sitze jeweils einer Partei zustehen. Der Wahlausgang gilt als offen, Umfragen zufolge waren viele Menschen noch vor einer Woche unentschlossen, welche Partei sie wählen sollen. - Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt, in Berlin das Abgeordnetenhaus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 08:00 Uhr