Bundestagswahl verläuft bislang ohne größere Probleme

Berlin: Die Bundestagswahl läuft bislang weitgehend problemlos ab. Nur aus einzelnen Wahllokalen sind kleine Zwischenfälle gemeldet worden, die aber ohne Einfluss auf die Stimmabgabe blieben. So musste die Polizei in Augsburg einen Streit über den Zugang zum Wahllokal beilegen. In Herne standen die Wähler zunächst vor verschlossenen Türen, in Cottbus fiel kurzzeitig der Strom aus. Noch zwei Stunden bleiben die Wahllokale geöffnet. Pünktlich um 18 Uhr soll es dann auch die Prognose geben - der BR berichtet ausführlich über den Wahlausgang. Die Beteiligung ist offenbar regional unterschiedlich: So meldeten mehrere Regionen in Norddeutschland zunächst weniger Andrang als bei der vergangenen Wahl. In den ostdeutschen Ländern war er bis zum Nachmittag deutlich höher. 2021 waren es letztlich 76,4 Prozent der Wähler, die ihre Stimme abgaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 16:00 Uhr