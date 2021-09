Bundestagswahl: Regierungsbildung weiterhin unklar

Das Wetter: in der Nacht teils Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen. Tiefstwerte 8 bis 13 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern; am Mittwoch mehr Wolken und öfter Schauer. Am Donnerstag trocken und freundlich. Höchstwerte 13 bis 20 Grad, in den Nächten bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 22:00 Uhr