Bundestagswahl in Berlin muss teilweise wiederholt werden

Karlsruhe: Die Bundestagwahl in Berlin von 2021 muss wegen zahlreicher Pannen teilweise wiederholt werden. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind gut ein Fünftel der 2.256 Wahlbezirke betroffen. Die Unionsfraktion hatte eine Wiederholung in mehr als der Hälfte erreichen wollen. Die neuerliche Abstimmung muss binnen 60 Tagen stattfinden - als wahrscheinlicher Termin gilt der 11. Februar. Die Linke muss nach den Worten des früheren Fraktionschef Bartsch nicht befürchten, aus dem Bundestag ausziehen zu müssen. In den beiden Wahlkreisen in Berlin, in denen sie Direktmandate geholt hatte, seien nur wenige Bezirke von der Entscheidung aus Karlsruhe betroffen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner spricht angesichts der Wahlwiederholung von einer großen Kraftanstrengung. Er sei aber zuversichtlich, dass alles reibungslos ablaufen werde, so der CDU-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 13:00 Uhr