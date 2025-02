Bundestagspräsidentin ruft zu Fairness auf

Bundestagspräsidentin ruft zu Fairness auf: Es liege an den gewählten Vertretern, das Vertrauen in die freiheitliche Demokratie zu stärken, sagte die SPD-Politikerin Bas bei der letzten Sitzung des Parlaments vor der Bundestagswahl. In der Aussprache hatten sich die Fraktionen erneut einen harten Schlagabtausch geliefert. Unions-Kanzlerkandidat Merz warf der SPD vor, mit Warnungen zum Umgang mit der AfD gezielt Ängste zu schüren. Kanzler Scholz beschuldigte Merz, er würde Europa durch die Zusammearbeit mit der AfD zu Grabe zu tragen. AfD-Chefin Weidel betonte, dass die Union ihr Regierungsprogramm mit SPD und Grünen nicht durchsetzen könne.

