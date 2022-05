Bundestagspräsidentin gedenkt in Ukraine Opfer des Nationalsozialismus

Papst Franziskus ehrt alle Mütter zum heutigen Muttertag

Rom: Papst Franziskus hat zum heutigen Muttertag alle Mütter weltweit geehrt. Nach dem Mittagsgebet auf dem Petersplatz in Rom rief er dazu auf, voller Liebe und Zuneigung an sie zu denken. Dabei solle man sich auch an alle Mütter erinnern, so der Papst weiter, die nicht mehr auf der Erde weilten, sondern uns vom Himmel aus zur Seite stünden. Der Muttertag wird in mehr als 40 Ländern immer am zweiten Sonntag in Mai begangen. Er geht zurück auf die amerikanische Methodistin Ann Jarvis. 1914 wurde der Muttertag in den USA zum nationalen Gedenktag ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 16:00 Uhr