Bundestagspräsidentin fordert mehr Zivilcourage nach fremdenfeindlichen Äußerungen

Erlangen: Nach den rassistischen Äußerungen von mehreren Partygästen auf Sylt soll es nun auch auf der Bergkirchweih in der fränkischen Stadt einen derartigen Zwischenfall gegeben haben. Zwei Männer sollen dort fremdenfeindliche Parolen zu einem Lied des italienischen DJ Gigi D'Agostino skandiert haben. Als andere Gäste dies bemerkten, verständigten sie den Sicherheitsdienst. Nach Angaben der Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Gegen die beiden Verdächtigen im Alter von 21 und 26 Jahren wurde ein Betretungsverbot für das Fest verhängt. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Video für Furore gesorgt, auf dem zu sehen ist, wie mehrere junge Partygäste auf der Insel Sylt rassistische Äußerungen gemacht haben. Bundestagspräsidentin Bas zeigte sich entsetzt. Bei einer Veranstaltung zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes sagte sie im Interview mit dem Sender "Phoenix" wörtlich: "Wenn man solche unappetitlichen Auftritte sieht, fragt man sich wirklich, was in den Köpfen dieser jungen Menschen vorgeht". Die Sozialdemokratin rief die Bevölkerung auf, sich bei solchen Fällen klar dagegen zu positionieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 22:00 Uhr