Bundestagspräsidentin Bas will nach Kiew reisen

Berlin: Als bislang höchste Repräsentantin Deutschlands will Bundestagspräsidentin Bas nach Kiew reisen. Anlass ist das Weltkriegsgedenken in der Ukraine am Sonntag. Bas dürfte dabei auch versuchen, in der Auseinandersetzung zwischen Kiew und Berlin zu vermitteln. Nach der Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyi ist das Verhältnis derzeit angespannt. Nach knapp zweieinhalb Monaten russischem Angriffskrieg dauern nach ukrainischen Angaben die Gefechte um das Stahlwerk in Mariupol an. Der Kreml dementierte und erklärte, die Feuerpause werde eingehalten. Zivilisten könnten sich in Sicherheit bringen. Gekämpft wird auch weiterhin in der Ostukraine. Nach Behördenangaben gab es beim Angriff auf ein Wohnviertel viele Verletzte. Das russische Militär will nach unbestätigten Angaben außerdem bei Artillerieangriffen 600 ukrainische Soldaten getötet haben.