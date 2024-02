Bundestagspräsidentin Bas fordert rasche Einführung der Bezahlkarte für Asylsuchende

Berlin: Bundestagspräsidentin Bas hat die Bundesländer dazu aufgerufen, bei der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber nicht länger zu zögern. Die Länder hätten sich darauf geeinigt und sollten ihren Beschluss jetzt auch umsetzen, sagte die SPD-Politikerin den Funke Medien. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Asylsuchenden zumindest ein Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf einer Karte gutgeschrieben wird. Dies soll unter anderem verhindern, dass Migranten Geld in ihre Heimatländer schicken. Die Frage, ob es dafür flankierend eine bundesgesetzliche Regelung braucht, führte zu neuem Streit in der Ampelkoalition. Der Städte- und Gemeindebund schloss sich Bas' Forderung an. Hauptgeschäftführer Berghegger sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Karte solle bundesweit einheitlich ausgestaltet werden. Spätestens im Herbst müsse sie flächendeckend ausgegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 12:00 Uhr