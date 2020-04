Bundestagsparteien wollen Diäten wegen Corona-Pandemie aussetzen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, die bevorstehende Diätenerhöhung wegen der Corona-Pandemie auszusetzen. SPD-Fraktionschef Mützenich erwartet, dass sich der Bundestag bereits in den nächsten Tagen darauf verständigen wird. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er, er sei zuversichtlich, dass die Fraktionen eine gemeinsame Lösung finden werden. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, sprach von einem symbolischen Akt und einer Selbstverständlichkeit. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte "Mehr Geld für Politiker, also höhere Diäten am 1. Juli - das wäre kein gutes Zeichen." Der Konsens über den Verzicht auf eine Diätenerhöhung hatte sich schon in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Ein Bundestagsabgeordneter erhält derzeit gut 10.000 Euro im Monat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 06:00 Uhr