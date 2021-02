Bundestagsfraktionen sind für Öffnungen in der Pandemie

Französisches Departement Moselle gilt ab Dienstag als Virusvariantengebiet

Berlin: Die Bundesregierung hat den an Deutschland angrenzenden französischen Bezirk Moselle zum Virusvariantengebiet erklärt. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, gilt die Einstufung ab Dienstag. Mit ihr treten strenge Einreisebeschränkungen in Kraft - so dürfen von dort nur noch deutsche Staatsangehörige sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Für Pendler und den Warenverkehr gelten Ausnahmen. Das Departement grenzt an das Saarland und an Rheinland-Pfalz. Aus Mainz kam Kritik: Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister und FDP-Generalsekretär Wissing sprach von einer großen Belastung durch die verschärften Regeln, etwa für Familien, die auf beiden Seiten der Grenze lebten. In Moselle hatte sich zuletzt vor allem die sogenannte südafrikanische Mutante des Corona-Virus ausgebreitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 18:30 Uhr