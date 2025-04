Bundestagsausschüsse: Unionsfraktionsvize will AfD-Fraktion Vorsitz zugestehen

Unionsfraktionsvize Wadephul will AfD-Fraktion Vorsitz in Ausschüssen zugestehen: Der AfD dies zu verweigern, habe dazu geführt, dass die Partei ihren - so wörtlich - "Märtyrerstatus" - aufrechterhalten könne. Wadephul plädiert dafür, für AfD-Kandidaten zu stimmen, die in der Vergangenheit nicht negativ aufgefallen sind. Bei negativem Verhalten sollen sie ihren Posten aber auch wieder verlieren können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2025 10:45 Uhr