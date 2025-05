Bundestagsausschüsse konstituieren sich

Berlin: Im Bundestag bilden sich heute die Fachausschüsse für die neue Wahlperiode. Dabei bestimmen die 24 Gremien ihre Vorsitzenden. In acht Ausschüssen hat die Unionsfraktion das Vorschlagsrecht, in sechs die AfD, in fünf die SPD, in drei die Grünen und in zwei die Linke. Die Kandidaten der AfD dürften aber scheitern. Die anderen Fraktionen wollen wie schon in der vergangenen Wahlperiode die Kandidaten nicht unterstützen. Die Ausschüsse würden dann de facto von den Stellvertretern geleitet, die auch noch zu wählen sind. In den Ausschüssen findet die wesentliche Gesetzgebungsarbeit statt.

