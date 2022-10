Bundestagsabgeordnete reisen nach Taiwan

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, Abkühlung auf 12 bis 8 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regenfälle, Tiefsttemperaturen 12 bis 8 Grad. Für Teile des Alpenrandes warnt der Deutsche Wetterdienst bis Montagmittag vor heftigem Stark- und ergiebigem Dauerregen. Im Tagesverlauf besonders am Nachmittag und Abend im Westen Frankens und in Südbayern Regen. Am Montag am Alpenrand letzte Schauer. Am Dienstag längere sonnige Abschnitte. Tageshöchstwerte zwischen 13 und 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2022 23:15 Uhr