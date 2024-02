Bundestagsabgeordnete machen den Kreml für Nawalnys Tod verantwortlich

Berlin: Die Abgeordneten des Bundestags haben den russischen Präsidenten Putin fraktionsübergreifend für den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny verantwortlich gemacht. Der Grünen-Vorsitzende Nouripour betonte bei einer Aktuellen Stunde, Putin trage "mindestens politisch" die Verantwortung für die Ermordung Nawalnys. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte wörtlich: "Diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter". Dietmar Bartsch von der Linken beklagte, das Kreml-Regime schrecke nicht vor Mord, Unterdrückung und willkürlichen Verhaftungen zurück. Auch der AfD-Abgeordnete Braun prangerte den Umgang Russlands mit der Opposition an. Der Bundesregierung warf er aber vor, ähnlich mit der einzigen Opposition im Land - also der AfD - vorzugehen. Alle anderen Parteien distanzierten sich von diesem Vergleich. Nawalny war in der vergangenen Woche in sibirischer Lagerhaft ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 21:00 Uhr