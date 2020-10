Bundestagsabgeordnete fordern mehr Parlamentarismus in Corona-Krise

Ab heute sind wieder Krankschreibungen per Telefon möglich

Berlin: Von heute an können sich Patienten mit leichten Erkältungsbeschwerden wieder per Telefon krankschreiben lassen. Diese Sonderregel gilt vorerst bis zum Jahresende. Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen müssen somit nicht in eine Praxis gehen. Das soll helfen, volle Wartezimmer und Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Die Krankschreibung gibt es jeweils für sieben Tage, sie kann einmalig verlängert werden. Die Ärzte müssen die Patienten am Telefon zu ihrem Zustand befragen. Der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen hatte die Regelung beschlossen. Der Vorsitzende Hecken verwies auf die steigende Zahl an Corona-Infektionen und an grippalen Infekten. Diese parallele Entwicklung sei besorgniserregend. Wörtlich sagte Hecken: "Wenn wir in dieser ernsten Situation eines nicht brauchen, sind es volle Wartezimmer".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 07:00 Uhr