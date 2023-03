Bundestags stimmt für 49-Euro-Ticket

Meldungsarchiv - 16.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag haben vor wenigen Minuten mehrheitlich der Finanzierung des 49-Euro-Tickets zugestimmt. Die Ampel-Parteien billigten den Entwurf, AfD und Teile der CDU stimmten dagegen. Damit hat der Bundestag den Gesetzesentwurf von Verkehrsminister Wissing angenommen. Nun muss er noch den Bundesrat passieren. Nach den Plänen des Verkehrsministeriums soll das Deutschlandticket zum 1. Mai eingeführt werden. Bund und Länder hatten zuvor monatelang über die Finanzierung gestritten. Der Bund will sich mit 1,5 Milliarden Euro an dem 49-Euro-Ticket beteiligen, die andere Hälfte der Kosten tragen die Länder. So sollen Einnahmeausfälle bei den Verkehrsbetrieben ausgeglichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2023 14:00 Uhr