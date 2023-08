Bundestags-Grüne wollen Hilfe für ländliche Räume ausbauen

Berlin: Die Grünen im Bundestag wollen die Hilfen für den ländlichen Raum ausbauen. Kleine Gemeinden und mittelgroße Städte verdienten mehr Sichtbarkeit und Unterstützung für Daseinsvorsorge, Infrastrukturen und gesellschaftliche Teilhabe, heißt es in einer Beschlussvorlage des Fraktionsvorstands, die der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Das Papier soll am Montag auf einer Klausur in Berlin beschlossen werden. Fraktionschefin Haßelmann sagte, Förderungen des Bundes für die ländliche Entwicklung müssten perspektivisch erhöht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2023 03:00 Uhr