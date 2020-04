Bundestags-Fraktionen wollen Diäten-Erhöhung wegen Corona aussetzen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, die vorgesehene Erhöhung der Diäten wegen der Corona-Pandemie auszusetzen. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte der "Funke-Mediengruppe", die Sozialdemokraten strebten einen Verzicht zum 1. Juli an. Auch Unions-Fraktionschef Brinkhaus signalisierte Zustimmung. Der Vorsitzende der Links-Fraktion, Bartsch, erklärte, so ein Schritt sei in dieser Zeit eine Selbstverständlichkeit. Derzeit erhalten die Abgeordneten fast 10.100 Euro im Monat - nach der Anhebung wären es knapp 10.350 Euro.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 03:00 Uhr