Bundestags-Finanzausschuss plant Sondersitzung zu Wirecard

Das Wetter in Bayern: Am Abend mal mehr, mal weniger bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Nur in Alpennähe und in Niederbayern vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Nacht meist klar und trocken bei Tiefstwerten zwischen 13 und 8 Grad. Morgen einige Wolken und längere sonnige Abschnitte. Im Osten örtlich Schauer und Gewitter. 20 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag ähnlich, am Montag viel Sonne. Tageshöchstwerte bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 18:00 Uhr