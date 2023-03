Bundestagpräsidentin Bas fordert weitere Wahlrechtsänderungen

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP-Landeschef Hagen attackiert bayerische Staatsregierung

Ingolstadt: FDP-Landeschef Martin Hagen hat der bayerischen Regierung aus CSU und Freien Wählern eine "erbärmliche Bilanz" vorgeworfen. Auf dem Landesparteitag in Ingolstadt sagte Hagen, in keinem Bereich gehe es Bayern heute besser als beim Amtsantritt der Staatsregierung vor fünf Jahren, im Gegenteil. Der Lehrermangel, der Mangel an Kita-Plätzen, der Fachkräftemangel - alles sei noch schlimmer geworden in den vergangenen Jahren, so Hagen. Zur Landtagswahl am 8. Oktober trete die FDP an, um Verkrustungen in Bayern aufzubrechen, als «Reformpartei» und als Partei mit Wirtschaftskompetenz. Konkret versprach er unter anderem Reformen in der Bildungspolitik, aber auch eine Lockerung des strikten Ladenschlussgesetzes. Aktuellen Umfragen zufolge muss die FDP um den Einzug in den Landtag bangen. Derzeit liegt sie zwischen drei und fünf Prozent.

