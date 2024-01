Bundestag will über Unterstützung für Bauern beraten

Berlin: Vor dem Hintergrund der Bauernproteste beschäftigt sich der Bundestag am Vormittag mit der Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland. Die Ampel-Fraktionen fordern in einem Antrag, bis zur Sommerpause konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Bauern auszuarbeiten. Am Abend hatte Finanzminister Lindner die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel noch einmal verteidigt. Dies bedeute aber keine Geringschätzung der Landwirtschaft, so der FDP-Politiker im Bundestag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.01.2024 01:00 Uhr