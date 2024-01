Bundestag will Reform für leichtere Einbürgerungen beschließen

Berlin: Der Bundestag will am späten Vormittag über eine Reform für leichtere Einbürgerungen abstimmen. Generell sollen künftig mehrere Staatsangehörigkeiten möglich sein. Eine Einbürgerung soll nach fünf statt bisher acht Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich werden, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren. Die Einbürgerung von Menschen, die nicht für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen können oder die sich nicht zur freiheitlich demokratischen Grundordnung in Deutschland bekennen, will die Regierung hingegen erschweren. Wer mit mehreren Partnern verheiratet ist, soll nicht eingebürgert werden können - und auch nicht, wer durch sein Verhalten zeigt, dass er die Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet.

