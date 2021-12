Bundestag will Olaf Scholz zum Kanzler wählen

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschlands erste Ampel-Koalition im Bund tritt heute offiziell an: SPD, Grüne und FDP wollen den Sozialdemokraten Olaf Scholz im Bundestag zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wählen. Scholz braucht mindestens 369 Ja-Stimmen- die drei Ampel-Parteien kommen zusammen auf 416 Mandate. Nach der Wahl im Bundestag wird Scholz im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steimeier seine Ernennungsurkunde erhalten. Im Anschluss wird Scholz dann am Mittag im Bundestag offiziell vereidigt. Danach werden die neuen Bundesminister im Kabinett ihre Ernennungsurkunden von Steinmeier überreicht bekommen. Am Nachmittag will Kanzlerin Merkel ihrem Nachfolger offiziell die Amtsgeschäfte übergeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 06:00 Uhr