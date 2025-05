Bundestag wählt neuen Wehrbeauftragten

Berlin: Der Bundestag will heute einen neuen Wehrbeauftragten wählen. Die schwarz-rote Koalition schickt für das Amt den CDU-Politiker Henning Otte ins Rennen. Der 56-jährige kommt aus Niedersachsen und ist seit 2005 Mitglied des Bundestags. Der Jurist war von 2014 bis 2021 verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion sowie zuletzt Vize-Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Er braucht die sogenannte Kanzlermehrheit - das sind bei zurzeit 630 Abgeordneten mindestens 316 Stimmen. Der Wehrbeauftragte hilft dem Bundestag bei der Kontrolle der Streitkräfte und gilt als "Anwalt der Soldatinnen und Soldaten". In den vergangenen fünf Jahren hatte Eva Högl von der SPD das Amt inne. Der Bundestag debattiert heute über ihren letzten Jahresbericht. Högl hatte gewarnt, dass die Bundeswehr immer stärker in Personalnöten stecke.

