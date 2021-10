Bundestag wählt neue Parlamentspräsidentin

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der ersten Sitzung des neuen Bundestags hat Alterspräsident Schäuble die Vorbildfunktion des Parlaments für die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung betont. Der Bundestag sei der Ort, an dem man streiten dürfe und streiten müsse, sagte Schäuble in seiner Rede. Konflikte müssten aber fair und nach Regeln ausgetragen werden. Er mahnte zudem eine Wahlrechtsreform an. Mit Blick auf den mit 736 Mitgliedern bislang größten Bundestag sagte er, keine politische Kraft dürfe sich einer Reform zur Verkleinerung entziehen. Schäuble hatte das Parlament seit 2017 als Bundestagspräsident geführt. Nach dem Wahlsieg der SPD soll ihm nun die Sozialdemokratin Bas folgen. Die Abstimmung darüber läuft gerade. Zum Auftakt war die AfD mit dem Versuch gescheitert, ihren Abgeordneten Gauland als Alterspräsident durchzusetzen. Gauland ist älter als Schäuble, letzterer aber deutlich länger als Abgeordneter im Parlament.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 13:00 Uhr