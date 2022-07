Bundestag wählt Ataman zur Beauftragten für Antidiskriminierung

Volkswagen legt Grundstein für erstes Batteriezellwerk

Salzgitter: Volkswagen hat den Grundstein für seine erste eigene Batteriezellfabrik gelegt. Das Werk soll 2025 in Betrieb gehen und mittelfristig Batterien für etwa 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen können. Kanzler Scholz sprach in seiner Festrede von einem "neuen Kapitel des Fortschritts" bei der Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie und Gesellschaft. Scholz bezeichnete den Aufbau einer eigenständigen Batteriezellfertigung in Deutschland außerdem als eine wichtige Lehre aus der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Abhängigkeit von Herstellern in anderen Weltgegenden sei auf manchen strategischen Feldern ein "zu großes Risiko", so Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.07.2022 20:15 Uhr