Bundestag verurteilt Störaktion

Das Wetter: Wolken und freundliche Abschnitte, Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen und im östlichen Mittelgebirgsraum vereinzelt Regen- oder Schneeschauer, sonst trocken mit freundlichen Abschnitten. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; später vereinzelt Nebel. Tiefstwerte um minus zwei Grad. Morgen und am Sonntag gebietsweise länger neblig-trüb, sonst vielerorts freundlich. Am Montag an den Alpen Sonne und Wolken, sonst trüb mit örtlichem Sprühregen. Höchstwerte 2 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2020 12:00 Uhr