Bundestag verlängert zwei Auslandseinsätze der Bundeswehr

Berliner Polizei ermittelt gegen Roger Waters

Berlin: Die Polizei ermittelt gegen den Musiker Roger Waters. Es geht um den Verdacht der Volksverhetzung. Anlass sind seine beiden Konzerte in Berlin. Seine Bühnenkleidung habe den Eindruck einer SS-ähnlichen Uniform erwecken können, so ein Sprecher der Polizei. Waters habe einen schwarzen, langen Ledermantel getragen mit einer roten Binde am linken Oberarm, die gekreuzte Hämmer auf weißem Grund zeigte. Dabei geht es um seine Kleidung bei einem Stück namens "In the Flesh". Es ist Teil der Rockoper "The Wall" von Pink Floyd und stammt aus den 80er Jahren. Der Protagonist Pink hält sich an dieser Stelle der Handlung unter Drogen für einen faschistischen Anführer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 03:00 Uhr