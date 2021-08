Bundestag verlängert epidemische Lage

Bundestag genehmigt nachträglich Evakuierungseinsatz in Afghanistan

Berlin: Der Bundestag hat im Nachhinein die Evakuierungs-Mission in Afghanistan genehmigt. Für den Einsatz der Bundeswehr votierte eine Vier-Fünftel-Mehrheit. Obwohl auch viele Oppositionspolitiker das Mandat unterstützten, gab es in der Debatte zuvor viel Kritik an der Regierung wegen der Planung des Evakuierungseinsatzes. Weil noch immer afghanische Hilfskräfte darauf warten, aus Kabul ausgeflogen zu werden, sprachen etwa Linke und Grüne von einem Desaster. Allein am heutigen Tag flog die Bundeswehr mehr als 530 Menschen aus Afghanistan aus. Die dritte und letzte Maschine landete am Abend mit 167 Menschen an Bord in Usbekistan. Am Abend wurde bekannt, dass die radikal-islamischen Taliban auch nach dem Ende der Luftbrücke kommende Woche Afghanen ausreisen lassen wollen, wenn diese gültige Dokumente haben. Das teilte der deutsche Diplomat Potzel nach Beratungen mit einem Chefunterhändler der Taliban in Doha mit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 19:45 Uhr