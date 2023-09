Bundestag verabschiedet das Gebäude-Energiegesetz

Berlin: Der Bundestag hat mit Stimmen der Koalition dem überarbeiteten Gebäudeenergiegesetzes zugestimmt. Damit müssen künftig neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies im Regelfall nicht leisten. Die Regeln sollen ab kommendem Jahr zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Bei allen anderen Gebäuden sollen die Kommunen erst eine Wärmeplanung vorlegen und der Einbau fossiler Heizungen bleibt so in vielen Fällen noch einige Zeit möglich. Neben dem Heizungsgesetz soll noch die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude verabschiedet werden. Das Fördersystem sieht vor, dass zusätzlich zum Heizungstausch auch Sanierungsarbeiten bezuschusst werden. Die Opposition hatte kritisiert, die monatelange Debatte habe die Menschen stark verunsichert, so dass es zuletzt zu einem Rekordkauf an Ölheizungen und Rückgang an Wärmepumpen gekommen sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 20:00 Uhr