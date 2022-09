Bundestag: Union greift Habecks Energiepolitik an

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union verschärft ihre Kritik an der Energiepolitik der Bundesregierung. Im Bundestag griff CDU-Generalsekretär Czaja Wirtschaftsminister Habeck an. Dieser reagiert aus Sicht des CDU-Politikers nicht angemessen auf die dramatische Lage. Er sei verantwortlich für Chaos und Gegeneinander in der Regierung. Die Union fordert in einem Antrag einen vom Staat garantierten Preis für eine bestimmte Gasmenge. Außerdem solle Habeck auf die Gasumlage verzichten. Der Grünen-Politiker Janecek warf wiederum der Union vor, sie habe Deutschland in ihrer langen Regierungszeit von russischem Gas abhängig gemacht. Im Vergleich zu früheren Zeiten reagiere das Wirtschaftsministerium jetzt dynamisch auf die Krise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2022 13:15 Uhr