Bundestag und EU erinnern an die Opfer in Israel

Berlin: Der Bundestag hat Israel nach den Angriffen der Hamas die volle Solidarität zugesichert. Mit einer Schweigeminute gedachten die Abgeordneten der Opfer der Anschläge. Bundestagspräsidentin Bas sagte wörtlich: "Wir verurteilen die menschenverachtenden Terrorakte gegen Israel auf das Schärfste." Zudem werde man nicht akzeptieren, so Bas, wenn grausamste Verbrechen gegen Kinder, Frauen und Männer hierzulande auf den Straßen oder im Netz gefeiert würden. Außenministerin Baerbock warnte im Bundestag vor einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt. Man müsse alles tun, um einen Flächenbrand zu verhindern. Baerbock kündigte zudem an, die Hilfszahlungen für die Palästinenser umfassend zu überprüfen. Auch das EU-Parlament gedachte heute mit einer Schweigeminute der Opfer in Israel. Parlamentspräsidentin Metsola sagte, man sei bereit, bei der Vermittlung von Lösungen zu helfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 14:45 Uhr