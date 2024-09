Bundestag und Bundesrat feiern ihr Jubiläum

Berlin: Zum 75jährigen Bestehen von Bundestag und Bundesrat haben deren Spitzen die Entwicklung der deutschen Demokratie als Erfolgsgeschichte gewürdigt. Bundestagspräsidentin Bas sagte, der Bundestag sei ein politisch mächtiges Parlament geworden. Der Bundesrat hatte sich 1949 bereits wenige Stunden zuvor konstituiert. Für einen Festakt kehrte die Länderkammer an die alte Wirkungsstätte in Bonn zurück. Die amtierende Präsidentin Schwesig warnte in ihrer Ansprache, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei.

