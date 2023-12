Bundestag und Bundesrat entscheiden über Nachtragshaushalt für dieses Jahr

Berlin: Der Bundestag will heute abschließend über den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr entscheiden. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil setzt die Bundesregierung darauf, zum vierten Mal die Schuldenbremse auszusetzen und eine Notlage feststellen zu lassen. Mit dem Nachtragshaushalt werden rund 45 Milliarden Euro aus Sondertöpfen in den normalen Haushalt übertragen. Anschließend wird der Bundesrat in seiner letzten Sitzung des Jahres mit dem Nachtragshaushalt entscheiden. Unter anderem steht dort auch das Vorhaben von Bundesinnenministerin Faeser zur Abstimmung, mutmaßliche Extremisten ohne Gerichtsverfahren aus dem öffentlichen Dienst entfernen zu können.

