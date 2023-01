Bundestag stuft Verfolgung der Jesiden durch IS-Miliz als Völkermord ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Kronzeuge im Wirecard-Prozess erhielt Millionen für Beitrag zum Betrug

München: Im Betrugsprozess um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard hat der Kronzeuge Einzelheiten zu seiner eigenen Rolle genannt. Auf die Frage, welchen Vorteil er aus dem milliardenschweren Betrug an Kreditgebern gezogen hat, antwortete der Ex-Wirecard-Manager Bellenhaus, er habe dafür eine Einmalzahlung von 4,8 Millionen Euro erhalten. Das Geld sei an der Buchhaltung vorbei aus Firmengeldern abgezweigt worden. Bellenhaus hat es nach eigenen Angaben in einer Stifung in Liechtenstein angelegt. Er war über Jahre bei einer Wirecard-Tochter in Dubai tätig. Über den Standort lief ein großer Teil der Scheingeschäfte, mit denen das Unternehmen seinen Umsatz künstlich aufgebläht hatte. - Laut Bellenhaus hat das Erfinden von Scheinumsätzen so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ein echtes Geschäft kaum noch möglich war.

