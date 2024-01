Bundestag streitet über Subventionskürzung beim Agrardiesel

Berlin: Im Bundestag hat es am Abend eine hitzige Debatte über die geplanten Einsparungen in der Landwirtschaft gegeben. Finanzminister Lindner verteidigte es, dass die Subventionen beim Agrardiesel schrittweise gestrichen werden sollen. Dies sei aber nicht mit einer Geringschätzung der Bauern verbunden. Angesichts der engeren finanziellen Spielräume seien Einschränkungen jedoch unvermeidlich, so der FDP-Chef weiter. Gleichzeitig warf er der Unions-geführten Vorgängerregierung vor, nicht genug für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft getan zu haben. Die CDU verlangte, die Kürzungen zurückzunehmen. Ohne Bauern gebe es keine Zukunft in Deutschland. Ähnlich argumentierte die AfD. Der Bundestag hat erstmals über die Kürzungen beraten. Morgen wollen die Ampel-Fraktionen aber auch einen Antrag einbringen, der eine politische Zusage von Entlastungen für die Bauern an anderer Stelle beinhalten soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 22:00 Uhr