Bundestag streitet über Lockerung der Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer hitzigen Debatte hat der Bundestag über die jüngsten Lockerungen der Corona-Auflagen gestritten. Linken-Fraktionschef Bartsch bemängelte den uneinheitlichen Kurs der Bundesländer. Es drohe ein Chaos, das am Ende auch die Akzeptanz für die Maßnahmen verringern könnte. Dem schloss sich Kanzlerin Merkel an. Sie kritisierte indirekt Länder wie Nordrhein-Westfalen, die sich für eine vergleichsweise große Lockerung entschieden haben. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hofreiter, mahnte, die sozialen Folgen der Krise stärker im Blick zu haben - vor allem hinsichtlich Familien. AfD und FDP hingegen verlangten, die Beschränkungen der Grundrechte deutlicher zu lockern. Laut Robert-Koch-Institut sind hierzulande von 148.000 Corona-Infizierten mehr als 100.000 wieder genesen. Allerdings gibt es auch knapp 5.100 Todesfälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 22:00 Uhr