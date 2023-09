Bundestag streitet über Kurs in der Migrationspolitik

Berlin: Die Union hat im Bundestag eine bessere Steuerung der Migration gefordert. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warf Bundesinnenministerin Faeser vor, auf europäischer Ebene eine Einigung über Asylverfahren an den Außengrenzen zu verhindern. In ihrem Antrag legte die Union eigene Vorschläge vor und sprach sich unter anderem für eine erweiterte Liste der sicheren Herkunftsstaaten aus; damit sollten Asylverfahren von Menschen aus Georgien, Moldau, Indien, Tunesien, Marokko und Algerien beschleunigt werden. An den Grenzen zu Polen und Tschechien müsse es stationäre Grenzkontrollen geben, so die Union weiter. Faeser wies die Vorwürfe der Opposition zurück. Man handele und habe bereits viel erreicht, sagte sie. Zugleich dementierte sie, dass es Pläne für einen erleichterten Familiennachzug gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 23:00 Uhr