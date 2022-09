Bundestag streitet über Energiepolitik

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat mit scharfen Worten auf die Beurteilung seiner Energiepolitik reagiert. Bei den Beratungen über seinen Etat im Bundestag sagte Habeck, der Sound der Selbstkritiklosigkeit, der sich gestern in der Generaldebatte gezeigt habe, erfordere eine Antwort. CDU-Chef Merz hatte unter anderem Habecks Plan, zwei Atomkraftwerke in eine Reserve zu schicken, als Irrsinn bezeichnet. Habeck hielt ihm heute entgegen, die Union habe 16 Jahre dieses Land regiert. Seine Koalition räume in wenigen Monaten auf, was die Union verbockt, verhindert und zerstört habe. Unionsfraktionsvize Spahn hielt dem Minister entgegen, er habe gesagt, jede Kilowattstunde zähle, aber er nutze das Potential nicht, beispielsweise beim Biogas. Auch bei der Kohle habe Habeck erst im Juli eingelenkt. Zweieinhalb Monate später seien immer noch erst zwei Kraftwerke wieder in Betrieb. In Sachen Kernkraft handele Habeck gegen die Empfehlungen aus dem Stresstest, so Spahn. Und bei der Abschaltung des Meilers im Emsland setze er stattdessen auf Ölkraftwerke auf teuren Schiffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 11:00 Uhr