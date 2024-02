Bundestag stimmt über Waffen für die Ukraine ab

Berlin: Der Bundestag entscheidet heute über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Auf dem Tisch liegen zwei Vorschläge. CDU und CSU verlangen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, in die die Ukraine große Hoffnungen setzt. Das lehnt der Kanzler bisher ab. Die Koalition beantragt allgemein, die Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine massiv aufzustocken. Der Taurus wird nicht ausdrücklich genannt. Nach Ansicht des Grünen-Verteidigungsexperten Hofreiter wäre dessen Lieferung aber trotzdem möglich. Hofreiter sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, im Antrag würden präzise weitreichende Waffen erwähnt. In Deutschland sei das "insbesondere der Taurus", so Hofreiter wörtlich. Auf jeden Fall sei der Koalitionsantrag ein Durchbruch für die militärische Unterstützung der Ukraine.

