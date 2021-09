Bundestag stimmt über Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab

Berlin: Auf seiner letzten Sitzung in dieser Legislatur debattiert der Bundestag zur Stunde über die "aktuelle Situation in Deutschland". Sie bietet den Parteien knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl die Gelegenheit zur Darstellung ihrer Positionen. Am Nachmittag stimmt der Bundestag über den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab. Dazu hatte der Vermittlungsausschuss am Abend einen Kompromiss gefunden. Der Bund sagte zu, seinen Anteil an der Finanzierung auf bis zu 1,3 Milliarden Euro jährlich zu erhöhen. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen soll ab dem Schuljahr 2026/2027 für alle Erstklässler gelten. Ab August 2029 soll er dann für die Klassen eins bis vier greifen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 09:00 Uhr