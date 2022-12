Bundestag stimmt über Preisbremse für Gas, Wärme und Strom ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich steht nach Sieg gegen Marokko im WM-Finale

Doha: Frankreich steht im Finale der Fußball-WM in Katar. Am Abend besiegte das Team von Trainer Deschamps im Halbfinale die bis dahin überraschend starken Marokkaner mit 2:0. Im Endspiel am Sonntag treffen die Franzosen auf Argentinien, im Spiel um Platz drei treten Marokko und Kroatien am Samstag gegeneinander an. Sowohl in Frankreich als auch in Marokko feierten die Fans bis tief in die Nacht mit Autokorsos. In einigen französischen Städten liefen die Feiern aber aus dem Ruder, im Großraum Paris wurden nach Angaben französischer Medien 115 Menschen festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 06:00 Uhr