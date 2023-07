Bundestag stimmt über Neuregelung der Sterbehilfe ab

Meldungsarchiv - 06.07.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Bundestag stimmen die Abgeordneten gerade namentlich über eine Neuregelung der Sterbehilfe ab. Vorher hatten die Abgeordneten kontrovers über die Gesetzentwürfe von zwei Abgeordnetengruppen diskutiert. Der erste zielt darauf ab, dass Ärzte Medikamente zur Selbsttötung grundsätzlich verschreiben dürfen, wenn vorher eine Beratung stattgefunden hat. Die FDP-Abgeordnete Helling-Plahr sagte, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, nachdem jeder selbstbestimmt sterben dürfe, sei wegweisend gewesen. Es müsse für Sterbewillige die Möglichkeit geben, todbringende Medikamente zu bekommen. Der SPD-Abgeordnete Castellucci verteidigte den zweiten Entwurf, nachdem assistierter Suizid grundsätzlich strafbar und nur in Ausnahmefällen möglich sein soll. Wie selbstbestimmt ein Todeswunsch wirklich sei, sei in vielen Fällen nur schwer festzustellen. Kranke oder alte Menschen hätten oft Angst, anderen zur Last zu fallen, so Castelucci.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2023 11:15 Uhr