Bundestag stimmt über neue Corona-Regeln ab

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestag und Bundesrat werden heute voraussichtlich die Abschaffung fast aller Corona-Regeln auf den Weg bringen. So soll ab Sonntag die Maskenpflicht etwa nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und öffentlichen Verkehrsmitteln gelten. In Hotspots können strengere Maßnahmen angeordnet werden. Bundesländer, Kommunen und Ärzte kritisieren diese geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Weigelt, sprach von Chaos. Es bleibe vollkommen unklar, nach welchen Kritierien die Politik die Corona-Lage bewerte, sagte er der "Rheinischen Post". Mehrere Ministerpräsidenten warfen der Ampel-Koalition einen verantwortungslosen Alleingang vor. Sie bemängeln vor allem die weitgehende Abschaffung der Maskenpflicht. Auch die meisten Deutschen halten diese Änderung für falsch: Laut ARD-Deutschlandtrend sind 61 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger dagegen, die Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt aufzuheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 07:00 Uhr